La précarité, carte sur table

Les communes ne sont pas égales face à la précarité. Rapport après rapport, le Centre d’analyse territoriale des inégalités (CATI-Ge) pointe sur la carte du canton les quartiers dans lesquels la vie est un peu plus difficile qu’ailleurs. Il y a peu de surprises dans sa livraison 2020. C’est toujours à Vernier, Meyrin, Lancy, Chêne-Bourg, Onex, Versoix, Thônex et en Ville de Genève que se situent les principales poches de précarité.

La bonne nouvelle de cette étude (la troisième), c’est qu’elle ne constate pas de dégradation. La mauvaise, c’est qu’on y lit une grande stabilité. Normal. On se loge là où l’on peut financièrement quand on a peu de moyens. Genève échappe toutefois au phénomène de ghettoïsation que connaissent tant de grandes villes. Précisément parce que ce n’est pas une grande «ville» et que les communes et l’État tentent de maintenir une certaine mixité sociale partout sur le territoire.

Pour Thierry Apothéloz, le responsable de la Cohésion sociale, le rapport CATI-Ge devrait aider communes et Canton à agir, ensemble et par petites touches, là où c’est le plus nécessaire. C’est bien. Reste à se mettre d’accord sur les remèdes. Pour y parvenir, le conseiller d’État a réactivé la loi sur la cohésion sociale en milieu urbain. Sans budget supplémentaire. On attend donc avec impatience de lire la liste des projets qui seront réellement lancés.