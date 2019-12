Le PDC flirte avec les Vert’libéraux

Dans une dizaine de communes genevoises, le PDC a choisi de s’associer aux Vert’libéraux lors des prochaines élections communales. Acte-t-il par là son divorce avec son allié historique presque centenaire, le PLR?

On le sait, tout couple a ses hauts et ses bas. Si les hauts sont célébrés dans l’allégresse générale, les bas sont généralement tus et réglés à l’interne dans le meilleur des cas. Et puis il y a les tromperies ou les flirts, quand l’un ou l’autre n’est momentanément plus satisfait. On ne rompt pas mais on va voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

La stratégie de certaines sections PDC relève de cette conduite. Sous pression et en tension avec le PLR dans plusieurs communes, elles cherchent à élargir leurs horizons. À évaluer si leur avenir pourrait s’avérer plus radieux dans une autre configuration. Les Vert’libéraux, qui ont le vent en poupe depuis les dernières élections, ont soudain tout pour apparaître comme le nouvel allié idéal: centriste avec une touche écologiste. Un gage de succès à l’époque de Greta Thunberg.

Sentant le vent tourner, le PDC cantonal a approché la formation le printemps dernier. Mais le jeu semblait trop risqué. Les écologistes de centre droit n’avaient pas encore fait leurs preuves. Le scrutin fédéral a changé la donne et aujourd’hui le rapprochement est trop tentant pour que le PDC ne s’y risque pas. Pour ce mastodonte historique, l’alliance avec les Vert’libéraux est un coup à jouer, au niveau communal, cantonal et fédéral. Portera-t-elle ses fruits? Annonce-t-elle de nouvelles noces centristes? L'avenir le dira. Mais comme dans toute aventure, le risque est de perdre sur tous les tableaux. Et de se retrouver isolé les prochaines années.