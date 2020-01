Un pays, deux réalités différentes

«Il existe suffisamment de logements aux loyers abordables.» Balancée à un Genevois confronté à la pénurie immobilière, l’affirmation frise l’absurde. C’est pourtant bien l’un des arguments principaux des adversaires de l’initiative populaire de l’Asloca, soumise à votation le 9 février. Une majorité de personnes interrogées lors de notre dernier sondage Tamedia le brandit pour rejeter ce texte.

L’initiative met en lumière les différentes réalités qui constituent notre pays, en particulier le clivage ville-campagne. D’un côté, les centres urbains saturent depuis des décennies. De l’autre, les campagnes regorgent d’immeubles qui attendent désespérément d’être remplis. La construction est en plein boom; les conditions sont favorables aux investissements immobiliers. Les terrains sont en revanche rarement disponibles dans les villes. Les nouveaux logements ne s’érigent donc pas forcément là où la demande est la plus forte. Voici donc l’argument énoncé plus haut expliqué aux habitants des villes: la réalité des urbains n’est pas celle des habitants du reste du territoire.

La question des loyers se confronte au même constat. Les initiants souhaitent favoriser la création de logements à but non lucratif. Selon une étude, les loyers des coopératives sont 25% moins élevés que des logements locatifs dans les villes. Dans l’espace rural en revanche, aucune différence n’est constatée entre les prix des deux modèles. La coopérative n’y est donc pas plus attractive qu’un logement classique.

La crise du logement n’en est pas moins critique pour les villes et demande des solutions concrètes et urgentes. Mais la diversité des problématiques liées au marché de l’immobilier suisse remet en question la pertinence d’une réponse fédérale au problème.