Pauvres seniors… En Suisse aussi

Chêne-Bougeries, 1er octobre Relevons le mérite de l’article paru dans la «Tribune de Genève» du 23 septembre sous le titre «Pauvres seniors dans une riche Allemagne». Son auteur nous informe de l’arrivée d’une pauvreté de masse qui touchera de nombreux retraité.e.s en Allemagne. Une réalité qui déconstruit l’image d’une Allemagne forte, prospère, le modèle libéral vertueux qui devait s’imposer à l’Europe.

Ce désastre social en fait existe déjà et il touche aussi la Suisse! Les pratiques actuelles du marché de l’emploi sont en lien avec un principe fondamental: le travail de l’homme est devenu une marchandise qui doit répondre aux exigences du marché. L’exemple des seniors 50 +, qu’on se plaît à licencier pour qu’ils finissent pour beaucoup dans un chômage de longue durée jusqu’à leur retraite, est en soi une aberration comme un gâchis. Ils vont aussi rejoindre les cohortes invisibles de femmes et d’hommes que le marché écarte d’une prospérité annoncée. De ce constat on en fait quoi? Le marché ne se changera pas de lui-même, trop de profits immédiats demeurent à portée de main d’actionnaires cupides. N’est-il pas temps d’agir pour ne plus subir?

Brisons le tabou d’une réforme du capitalisme! Les élections du 20 octobre vous apportent comme citoyens l’opportunité de mettre devant leurs responsabilités ces élus à Berne qui ont laissé faire le marché en ne comptabilisant que les bénéfices du présent, pour ne pas prendre en compte les coûts actuels comme futurs. Un pays qui s’annonce prospère doit pouvoir se donner les moyens de lutter contre la précarité comme la pauvreté. Cela passe par une meilleure répartition des richesses.