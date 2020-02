Parrainer un enfant, bon pour soi

«Sans nourriture affective, on ne peut pas grandir.» Cette certitude a motivé l’écrivaine française Catherine Enjolet à fonder Parrains par mille, une association qui, depuis trente ans, tisse des liens durables entre enfants défavorisés et adultes bénévoles. Les premiers peuvent compter sur l’expérience et la disponibilité de leurs aînés pour surpasser des difficultés ou simplement partager de bons moments, les seconds s’enrichissent grâce à la vivacité et aux interrogations de leurs filleuls. Une opération gagnante-gagnante qui a largement dépassé les frontières de l’Hexagone.

Lire aussi: Comment des marraines colorent la vie de mômes défavorisés. Et réciproquement

À Genève, une enseignante a ainsi eu la lumineuse idée de s’inspirer de cette initiative pour créer une structure similaire, La courte échelle. Sa propre expérience professionnelle l’a convaincue qu’il fallait agir pour aider des élèves «qui ne vont pas suffisamment mal pour qu’on les dirige vers une institution mais qui souffrent de carences évidentes».

Problèmes familiaux de tout ordre – manque de ressources financières ou de disponibilité des parents par exemple – peuvent avoir des conséquences nuisibles au développement d’un enfant. Quantité d’autres pédagogues en font, eux aussi, régulièrement le constat. Des situations qui, dans la plupart des cas, ne nécessitent pas d’actionner la lourde machine de l’État, avec ses coûts et ses méthodes parfois trop conflictuelles. La vaste réforme de la protection des mineurs, récemment lancée, en atteste.

Des solutions simples, le don de soi, l’envie d’aider la société, ont des vertus trop souvent insoupçonnées. Ceux qui reçoivent un coup de main voient leur quotidien s’alléger, ceux qui investissent de leur temps pour d’autres se sentent également grandis par une telle expérience. Une dynamique qui permettra à Catherine Enjolet de recevoir les insignes d’officier de la Légion d’honneur, la semaine prochaine.