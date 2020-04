Du panache et de la dèche des artistes

On en verra encore des mille et des cents sur la Toile, des musiciens, performeurs et autres humoristes tâchant de réconforter nos âmes esseulées de citadins confinés. De là à crier vive le «corona», certainement pas. Mais ça occupe.

Pour autant, est-ce que toutes ces agitations en ligne paient les artistes? S’il s’agit d’une campagne marketing. Mais pour les autres…

Le web est une illusion de présence culturelle. Ce qui fait vivre les professionnels du spectacle, les techniciens, musiciens, danseurs, comédiens, photographes ou encore graphistes, tous corps de métiers travaillant très souvent en free-lance, c’est bien le spectacle. Vivant, en chair et en os, sur les tréteaux. Et non dans le petit rectangle d’un écran d’ordinateur.

Parlons spectacle alors. Que voit-on en cette période de fermeture sanitaire? Une foule d’individus désœuvrés, grattant leurs dernières économies faute de nouveaux engagements. La voilà, la culture de la scène, la vraie. En berne, au point mort. Cela, on l’avait compris. «Désolé, c’est annulé.» Et pour cause, ce satané virus court toujours les rues.

Mais approchons-nous encore un peu. Qu’aperçoit-on à présent? Cette même foule de professionnels, qui ne gagne plus rien. Plus précisément, qui n’a jamais rien gagné, ou si peu.

Ce n’est pas un «effet positif» de cette pandémie que de relever pareille situation. Juste une réalité qui se manifeste à un moment particulièrement difficile.

C’est connu et nos édiles s’en accommodent fort bien: nombre d’artistes, à Genève aussi, vivent au ras de la précarité. Donnons-leur un statut tel que l’intermittence. Le panache, s’ils l’ont déjà, ne suffit plus.