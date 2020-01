Qui osera défier Olivier Jornot?

Les élections judiciaires du printemps pointent et aucun candidat ne s’est manifesté pour affronter Olivier Jornot. Plus inquiétant, à l’approche du délai fixé au 3 février, les présidents des partis de gauche se montrent pessimistes quant aux possibilités de présenter un concurrent crédible pour affronter le procureur général. Personne ne veut aller au casse-pipe, souffle-t-on du côté du PS et des Verts.

Le potentiel explosif des dossiers en cours – affaire Maudet, notes de frais des magistrats de la Ville... – a-t-il annihilé toute ambition de ravir le poste occupé par Olivier Jornot? Peut-être. En attendant, aussi longtemps qu’aucun candidat ne se sera manifesté, notre Canton passera à côté d’un débat public forcément salutaire.

En 2014, l’avocat Pierre Bayenet s’était lancé dans la course. Sans soutien politique, hormis Ensemble à Gauche, il a vite été taxé de candidat «peu crédible». Le PS allait même refuser de soutenir l’avocat des squatteurs de Rhino et son «social-masochisme».

Or, un Genevois sur trois a voté pour lui. La campagne avait surtout permis à chacun de se positionner. Quand Olivier Jornot proposait de lutter vigoureusement contre la petite criminalité, l’avocat de gauche voulait vider Champ-Dollon. Entre ces deux approches antagonistes – forcément caricaturales – le peuple a choisi.

En 2020, la population pourrait ne pas avoir cette opportunité. Pour la gauche, une élection tacite sonnerait comme un échec.