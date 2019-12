La mort du football qu’on aime

Les rumeurs de rapprochement entre le Real Madrid et le fonds d’investissement CVC Capital Partners pour la création d’une nouvelle compétition mondiale de football rappellent que ce sport n’est pas qu’un jeu et que la menace pointe de le voir détenu par les puissants. Ce n’est pas la première fois que l’idée d’un championnat réunissant les meilleurs clubs de la planète au sein d’une ligue privée est envisagée. Le fantasme habite les grands dirigeants depuis près de vingt ans. Ils savent que confisquer le ballon les rendrait à la fois plus puissants et plus riches. Les télévisions paieraient cher pour retransmettre les matches des meilleures équipes de la planète.

Lire également «Un superchampionnat européen serait à l’étude»

Le risque existe pourtant que ce ballon qui veut devenir toujours plus gros explose comme la grenouille devant le bœuf. Car un «superchampionnat» entre gens fortunés appauvrirait le football dans ce qui a toujours fait sa force: son universalité. Il viderait les stades de province, en laissant sur la touche les millions de spectateurs qui se déplaçaient religieusement, de Portimão à Iekaterinbourg, pour voir de près les vedettes qu’ils observent dans leur salon en Ligue des champions. Le football, dans ce monde qu’on essaie de nous vendre chèrement, susciterait moins de vocations, offrirait moins d’exemples à suivre, réduirait le débat à des questions binaires de type «Messi ou Ronaldo?» quand on aurait le droit de leur préférer Miroslav Stevanovic.

Surtout, il banaliserait les conquêtes. Car les meilleurs ne courraient plus le risque de tomber dans le piège tendu par une équipe moins forte mais plus ingénieuse ou combative, et il n’y aurait personne non plus pour se découvrir un amour inconditionnel pour Montpellier (champion de France en 2012) ou Leicester (champion d’Angleterre en 2014). Le football serait toujours vivant, bien sûr, mais l’idée du football ne serait plus tout à fait la même.