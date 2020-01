Meghan et Harry filent à l’anglaise

La reine d’Angleterre vient d’avaler un de ses plus gros chapeaux et a failli s’étrangler. En lisant la presse, les Britanniques, eux, en oublieraient presque que la Chambre des communes approuvait enfin ce jeudi la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Car à la une des tabloïds comme du «Times», le Megxit a relégué le Brexit en page intérieure.

Lire aussi: Après le Brexit, le Royaume-Uni secoué par le Megxit!

Sans en avertir la reine, ni les autres membres de la famille royale, le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé mercredi leur intention de s’exonérer des charges incombant aux membres de la famille Windsor, tout en conservant leurs titres.

«Mais qu’a donc en tête la nouvelle génération?» s’inquiète Élisabeth. À lui seul, son époux, le duc d’Édimbourg, grand-père de William, assume à 98 ans 250 tâches officielles par an, soit plus qu’Harry, son frère William et leurs épouses Meghan et Kate réunis!

Figurez-vous que le couple princier compte désormais passer une partie de l’année en Amérique du Nord, être indépendant financièrement et échapper aux paparazzis! Pour la presse populaire, qui n’était déjà pas tendre vis-à-vis de Meghan, surnommée «la princesse capricieuse» ou des mauvaises manières du couple, trop, c’est trop.

Les tabloïds, que lisent les oubliés de la prospérité européenne que sont les Brexiters, ont la dent dure avec le duc et la duchesse de Sussex, qui veulent le beurre et l’argent du beurre. Car le couple, déjà millionnaire, a fait de son titre une marque déposée: Sussex Royal. Et il continuera de profiter de son cottage rénové pour 3 millions de francs, payés par le contribuable.

Buckingham Palace désespère. Ce renoncement à la vie publique intervient deux mois après celui, forcé, d’Andrew, mêlé au scandale des parties fines de son ami Jeffrey Epstein. Que restera-t-il des Windsor après-demain?