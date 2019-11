Un macaron à l’épreuve du terrain

Sur fond de vague verte dans la rue et dans les urnes, Genève est passé à l’acte. Comme l’ont déjà fait des centaines de villes européennes, mais encore aucune en Suisse, le canton va sévir lors de pics de pollution, bannissant les véhicules les plus sales de certaines zones urbaines.

Agir en faveur d’un air pur est un but que nul ne saurait contester. La voie choisie, elle, est controversée. Par rapport au dispositif qui, en théorie, s’applique aujourd’hui — la circulation alternée entre plaques minéralogiques paires et impaires —, la nouveauté a le mérite d’être moins arbitraire et plus incitative, visant d’abord les véhicules qui contribuent le plus au mal qu’on entend combattre. Le prix à payer pour ce ciblage, c’est un dispositif lourd et plutôt complexe.

À ce titre, les critiques des opposants ne sont pas à balayer d’un revers de manche. Oui, il ne sera pas simple de vérifier l’application effective de la mesure. La zone à contrôler (qui couvre l’essentiel des villes de Genève et Carouge ainsi que des portions de Lancy et Vernier) est vaste et ses accès nombreux. Un macaron est moins visible qu’une plaque. Le risque de falsification existe.

Ces réserves, qui pourraient être émises dans n’importe quelle ville, sont encore plus pertinentes dans notre canton. Genève ne brille guère par sa capacité à faire respecter les règles vertueuses qu’il aime se donner et qu’il adore encore plus bafouer. Et sa jungle routière est l’illustration la plus manifeste de cette ambivalence.

La fraude à la pollution risque donc de s’ajouter à une longue liste de laxismes ordinaires et chroniques, qu’il s’agisse des parkings impayés par une majorité d’utilisateurs, des feux brûlés par toutes sortes d’usagers ou du stationnement sur pistes cyclables. Ce souci-là risque de polluer encore quelque temps Genève, une ville où certains ne manquent pas d’air.