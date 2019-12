Les limites de la croissance

Plan-les-Ouates, 28 novembre «Halte à la croissance», tel était le titre en français du célèbre rapport du Club de Rome en 1972. Le titre anglais (The Limits to Growth) était moins impérieux. C’était il y a bientôt cinquante ans.

Les résultats des dernières votations semblent bien montrer que ces limites, à Genève, sont atteintes, voire dépassées. La croissance a probablement contribué pendant longtemps à élever notre niveau de vie.

Mais actuellement il devient de plus en plus évident qu’elle péjore notre qualité de vie et notre bien-être.

Poursuivre la croissance veut inévitablement dire plus de trafic, plus de pollution, plus de bruit, plus de consommation d’énergie, plus d’avions, plus d’émissions de CO2, plus de stress; et moins d’espace, moins de liberté, moins de calme. Est-ce bien ce que nous voulons?

Le logement en est une illustration parlante. Il est maintenant matériellement impossible de construire les milliers de logements qui semblent indispensables sans toucher à la zone agricole ni à la végétation urbaine, et sans augmenter la surface bétonnée.

Il n’y a que deux solutions à cette contradiction: construire des tours en hauteur sur une zone déjà construite, ou diminuer le nombre d’habitants. Serait-ce accepté ?

Nos autorités (et tout le monde) feraient bien de lire le livre classique de Tim Jackson (et qui vient d’être réédité) «Prospérité sans croissance». Et de s’en inspirer...