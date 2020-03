Moins de libertés par solidarité

«Les jours qui viennent vont être critiques.» Parole d’Adrien Bron, directeur général de la santé, la situation sanitaire genevoise est grave. Les chiffres en attestent: le nombre de décès a doublé en deux jours, passant de sept à treize depuis vendredi.

Ce tableau est d’autant plus préoccupant que 179 personnes étaient hospitalisées, dimanche à la mi-journée, et 36 patients intubés en raison du Covid-19!

Alors il convient une nouvelle fois de répéter ce message, peut-être barbant pour certains à la longue… mais capital: si vous voulez aider les soignants et préserver les plus vulnérables, vous devez absolument respecter les consignes de confinement, de distance sociale et d’hygiène dictées par les autorités. Et si possible rester chez vous!

Les libertés de chacun sont restreintes et ce n’est agréable pour personne. Or, c’est le seul moyen de protéger les populations à risque. Cette solidarité est essentielle pour que les malades puissent recevoir des soins.

À entendre la police genevoise, quantité de personnes ne sont pourtant toujours pas prêtes à renoncer à écouter de la musique en bande… Les forces de l’ordre ont ainsi délivré une quarantaine d’amendes ce week-end afin de sanctionner des rassemblements de plus de cinq personnes.

Dont de nombreux jeunes réunis dans des zones périurbaines. Ceux-ci doivent pourtant savoir que, selon nos sources, une part non négligeable de personnes intubées sont plus jeunes que le profil initialement décrit. Il serait temps que les milieux hospitaliers le révèlent.

Pas pour semer la panique chez les plus jeunes d’entre nous mais pour éviter le confinement total qui nous menace. Et qui serait autrement plus désagréable que ce que nous vivons actuellement, à observer la vie de nos voisins français.