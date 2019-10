Le triple big bang de la mobilité

Seules dix grosses semaines nous séparent d’une révolution de notre réseau de transports publics, avec deux faits majeurs prévus le 15 décembre. Le Léman Express se déploiera alors que la frontière sera à nouveau franchie par le réseau de trams. Or, une troisième révolution est aussi sur les rails.

Elle est politique. Des majorités systématiques se nouent désormais à Genève pour rectifier le tout-à-l’auto qui a prévalu dans l’après-guerre. Débordant de la gauche, le camp progressiste s’est acquis des bancs démocrates-chrétiens autrefois plus ambivalents. Ceux-ci suivent leur nouveau ministre de la mobilité, qui se fait fort de vendre des évolutions écologiques dans un langage audible par l’économie.

Cette coalition suffit depuis 2018 à former une majorité parlementaire. Laquelle a trouvé un récent renfort dans le verdissement du PLR, dont on ignore encore s’il est durable, propulsé par une députation rajeunie, ou s’il est sous-tendu par des calculs électoraux.

Le référendum tout juste lancé sur l’assouplissement de la gestion du parking (son aboutissement fait peu de doute) jaugera l’état d’esprit des citoyens. Suivront-ils leurs élus? Il le faudrait tant l’évolution semble lourde, inéluctable, dans toutes les grandes villes. Vu l’engorgement urbain et les enjeux climatiques, l’usage massif et solitaire de la voiture qui a longtemps prévalu semble condamné. Même une conversion électrique n’absoudra pas totalement du péché de gaspillage énergétique ces engins mobiles d’une tonne voire plus pour une charge utile qui excède rarement les 100 kilos.

Le changement ne se fera pas sans heurts. Mais, ici comme ailleurs, il est incontournable et il promet aussi de faire bouger un peu plus une population qui souffre de sa sédentarité. Et si, plutôt que de râler comme d’habitude, les Genevois pouvaient l’affronter en se souriant dans le bus, pour une fois, il n’en serait que plus facile, non?