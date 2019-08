Le jackpot en ligne n’a pas d’odeur

Souvenez-vous, c’était il y a moins d’un an. On s’apprêtait à voter sur une loi fédérale censée mieux protéger les joueurs compulsifs, mais aussi barrer la route aux plateformes de jeux en ligne basées à l’étranger. Seuls les casinos suisses seraient autorisés à proposer des parties de poker, de black-jack ou de roulette sur internet. Les opposants, généreusement sponsorisés par ces mêmes sites étrangers, dénonçaient alors un projet rétrograde et liberticide. Pas question, selon eux, d’accorder le monopole du web aux maisons de jeu helvétiques.

Force est de constater qu’on est encore loin du compte. La loi sur les jeux d’argent a beau avoir été plébiscitée dans les urnes en juin 2018, moins d’un tiers des casinos du pays ont entamé les démarches nécessaires pour étendre leur concession aux jeux en ligne. Ceux qui l’ont fait commencent à peine à promouvoir ces nouvelles offres. Quant au blocage des fameux sites illégaux, il démarre à peine. Et nul n’ose prétendre qu’il sera infaillible.

Le lobby des casinos a-t-il peint le diable sur la muraille? Avant la votation, les exploitants affirmaient que leur activité était menacée par la concurrence étrangère. Et donc que le magot reversé chaque année à l’AVS et aux cantons était en danger. Mais aujourd’hui, l’urgence n’est en plus une. Plusieurs poids lourds du secteur – comme le groupe Barrière avec son lucratif casino de Montreux – attendent sagement de voir comment les choses évoluent avant de se lancer sur ce nouveau marché. Quitte à laisser des établissements comme ceux de Baden ou de Meyrin viser le jackpot en premier.

À l’évidence, il n’y avait pas péril en la demeure. Les chiffres officiels les plus récents le confirment. Déduction faite des gains versés aux joueurs chanceux, les vingt et un casinos suisses ont encaissé l’an dernier la bagatelle de 703 millions de francs – en hausse de 3,3% par rapport à 2017. L’érosion du chiffre d’affaires constatée depuis une dizaine d’années, avec l’émergence des jeux en ligne, semble avoir été contenue. Monopole ou pas, la nouvelle loi ne fera sans doute que consolider la tendance. Espérons qu’elle tiendra aussi ses promesses dans la prévention du jeu excessif.