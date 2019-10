La Ville a fini par se remettre en question

Il y a bientôt un an, la Cour des comptes dévoilait un rapport explosif sur les dépenses des conseillers administratifs de la Ville de Genève. Des frais de taxi, d’alcool fort, de téléphone portable avaient fait hurler au scandale élus municipaux et citoyens. La réaction de l’Exécutif à cet audit, refusant dans un premier temps plusieurs de ses recommandations, ne laissait rien présager de bon.

Et pourtant. Depuis, les onze consignes de la Cour ont été suivies. Même si cela reste tardif, estiment certains élus, de nouveaux règlements ont vu le jour, des privilèges discutables ont disparu. Des limites ont été fixées au sujet des différents points qui avaient créé la polémique, comme les voyages, la téléphonie ou les frais de repas. Sceptique lors de la publication de son rapport, l’instance de contrôle a suivi de près les suites de l’affaire. Elle-même constate que la Ville a fait l’effort de se remettre en question.

Preuve en est que dévoiler au grand jour des dysfonctionnements d’instances publiques, bien que l’exercice soit douloureux pour ceux qui les dirigent, est nécessaire. Il est également important que le grand public puisse avoir connaissance de ce qui se joue dans son administration. Les élus doivent pouvoir poser des questions et demander des comptes. Les représentants du personnel et les lanceurs d’alerte doivent pouvoir s’exprimer sans risquer de perdre leur poste. C’est en regardant les problèmes en face qu’il est possible pour tous, citoyens comme politiques, d’aller de l’avant, sans pour autant tomber dans une transparence à la scandinave. Ce scandale a terni l’image de l’Exécutif de la Ville, voire de toute la classe politique genevoise. Il aura fallu un audit et l’insistance de la Cour des comptes pour encadrer ces élus trop légers avec l’argent du contribuable. Espérons que les efforts consentis permettront de tourner la page. Il est temps.