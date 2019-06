La solidarité communale a des limites

Genève creuse. Tant et plus. Des quartiers sortent de terre à Meyrin et Vernier. Bientôt ce sera au tour des Communaux d’Ambilly, à Thônex, et des Esserts, à Veyrier. Si le chantier pharaonique du Léman Express touche à sa fin, la construction du tunnel de la route des Nations est en cours. En attendant l’extension souterraine de la gare CFF de Cornavin… Cette croissance a un prix, sous la forme de monceaux de matériaux d’excavation dont le canton ne sait plus quoi faire. Il en exporte des millions de tonnes chez nos voisins français. Il en recycle aussi, et le fait toujours mieux. Mais ça ne suffit pas. Les vieilles gravières sont pleines. N’en jetez plus!

Alors il faut aménager de nouvelles décharges. Quatorze sites sont pressentis pour les accueillir. L’un d’eux se situe à cheval sur Collex-Bossy et Bellevue. Même s’il n’est jamais agréable de vivre à côté de telles installations, les deux communes ont répondu favorablement à l’appel cantonal. Mais il ne faut pas pousser.

Jeudi soir, élus et habitants ont découvert ce qu’ils craignaient par-dessus tout: le projet, que les deux conseils municipaux avaient préavisé à l’unanimité, a pris de l’ampleur. Beaucoup d’ampleur. Trop d’ampleur. Bellevistes et Collésiens pensaient avoir fait preuve de solidarité. Ils se sentent floués. Comment leur donner tort? La Rive droite du lac paie déjà un lourd tribut aux nuisances, notamment avec l’aéroport et l’autoroute, dont la troisième voie verra bientôt le jour.

L’État est prié de revoir sa copie. Et d’améliorer la concertation avec les communes, s’il veut éviter les recours. Car s’il n’est pas normal que Genève exporte ses déchets, leur stockage doit faire l’objet d’une répartition équitable sur l’ensemble du territoire. Cette démarche permettra en outre d’éviter que des kyrielles de camions ne traversent le canton pour aller déverser à Bellevue les déchets d’un chantier de Jussy. (TDG)