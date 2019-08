L’Amérique saigne, Trump ne fait rien

La douleur. La peur. La colère. La haine. Le racisme. Dimanche matin, l’Amérique a une nouvelle fois dû conjuguer et confronter ces sentiments qui la minent depuis des mois. Mais après deux nouvelles fusillades, qui ont fait 29 morts en moins de vingt-quatre heures, elle a dû le faire avec plus d’urgence que d’habitude.

Dans la ville frontalière texane d’El Paso, Patrick Crusius, le jeune tireur présumé a, selon les premiers éléments de l’enquête, visé la communauté hispanique. La lecture du manifeste qui lui est attribué et a été publié en ligne fait froid dans le dos. La fusillade qui a fait 20 morts dans un centre commercial y est justifiée comme une «réponse à l’invasion hispanique du Texas». Avec cette attaque, le tireur a nourri la peur dont chaque parent américain est prisonnier lorsqu’il se rend avec ses enfants au centre commercial. À Dayton, une ville de l’Ohio dans le centre des États-Unis, c’est la vie nocturne américaine qui était visée.

Comme le souligne le professeur Brian Levin, auteur d’une récente étude sur l’augmentation des crimes racistes dans les grandes villes américaines, il serait injuste de faire endosser la responsabilité de cette hausse au seul président des États-Unis. Mais le fait est que Donald Trump a construit sa présidence sur la peur de l’étranger et n’a pas hésité, en août 2017, à mettre sur un pied d’égalité les néonazis et les manifestants qui s’opposaient à l’extrême droite. Le mois dernier, il a recommandé à des élues américaines de couleur de «rentrer» chez elles.

L’Amérique saigne et le président ne fait rien pour panser les plaies de son pays. Au contraire. L’espoir pour ses opposants est que la double tragédie d’El Paso et de Dayton soit l’électrochoc qui incite dans un premier temps les Américains à exiger que la Maison-Blanche et la majorité républicaine au Sénat restreignent l’accès aux armes à feu et luttent contre le racisme. Et qu’ils stoppent l’hémorragie lors des élections de 2020.