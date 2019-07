Johnson attendu sur l’Iran

A priori, les jeux sont faits. Boris Johnson sera le prochain locataire du 10 Downing Street. À la veille de son sacre, les commentateurs se focalisent sur les conséquences de cette élection pour l’avenir de l’Europe. L’arrivée aux affaires du plus farouche partisan du Brexit ne laisse, en effet, rien augurer de bon pour les partisans d’un arrangement à l’amiable qui ne prétérite pas trop l’avenir.

Pourtant, le dossier sur lequel l’arrivée de Boris Johnson risque de peser lourd et très vite n’est pas celui de l’Europe, mais celui de l’Iran. Personne ne sait vraiment comment l’éruptif Boris Johnson, propulsé dans ce jeu de quilles explosif, va réagir. Vendredi, un pétrolier battant pavillon britannique a été arraisonné dans le détroit d’Ormuz par l’armée iranienne. Une réponse à l’arraisonnement quelques jours plus tôt d’un navire iranien par la marine britannique. Londres avait déjà commencé à s’aligner sur les positions de Washington. Avec Boris Johnson, le rapprochement va s’accélérer. Donald Trump n’a jamais raté une occasion pour tresser des lauriers à l’ancien maire de Londres. L’incident survenu vendredi dans le détroit d’Ormuz offre une occasion aux deux hommes de prendre des positions communes sur l’Iran. Sur le fond, c’est déjà attendu. Il reste la forme. Aux tweets d’un président américain rageur qui promet le feu aux Iraniens pourraient s’ajouter d’ici peu les salves oratoires d’un Boris Johnson qui ne fait pas toujours dans la dentelle. Or, désormais, chaque mot compte. Plus que jamais, toutes les conditions sont réunies pour que le monde tombe dans le piège de la guerre. Le risque est d’autant plus réel qu’à Téhéran, l’aile dure du régime a tout à gagner à jouer la surenchère. Les détracteurs de Boris Johnson dénoncent sa rhétorique de rupture et affirment qu’il pourrait se révéler beaucoup plus dangereux que Donald Trump. Un danger qu’on aurait mal évalué. L’histoire le dira.