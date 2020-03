Une initiative de santé publique

Genève, 1er mars

Un centre-ville piéton, végétalisé, moins pollué et moins motorisé… cette vision relève du sens commun. Comment la réaliser? Dans ce domaine, les Verts ont toujours été force de propositions.

Tout d’abord en lançant l’initiative «Pour des transports publics plus rapides». Le Conseil d’État l’a rejetée en lui opposant la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), qui déploie des effets insuffisants et n’a permis aucune création de zone piétonne.

C’est pour cette raison que les Vert·e·s et leurs alliés repartent au combat avec leur initiative «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé». Ce texte permettra d’améliorer la qualité de vie dans les quartiers et de diminuer fortement les pollutions et les atteintes à la santé publique.

Malheureusement, cette initiative est critiquée par le ministre cantonal en charge des Infrastructures. Serge Dal Busco la définit comme «extrémiste» et lui préfère une posture de paralysie. Notre ministre des transports a-t-il seulement pris conscience du nombre incalculable de centres-villes devenus piétons de par le monde, en Europe et en Suisse?

Au regard de l’urgence climatique et des graves conséquences de la pollution sur la santé publique, il est nécessaire de prioriser la végétation en ville et de supprimer la pollution émise par les transports individuels motorisés.

L’aménagement urbain doit redevenir un élément central des politiques publiques urbaines.

La piétonnisation et la végétalisation permettront de redynamiser une économie de proximité et une réappropriation de l’espace public par la population. Agir sur l’environnement en ville et redéfinir les espaces dévolus à la nature, aux plantations, tout comme ceux dévolus aux entreprises locales et aux logements de qualité, permettra à nos centres urbains d’affronter les défis posés par le dérèglement climatique.

Cela relève des responsabilités des élu·e·s d’aujourd’hui pour les générations futures.