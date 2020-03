L’inévitable «état d’urgence»

Quand vous osez donner une claque à votre ado, que se passe-t-il? Parce que c’est bien une claque que chaque citoyen vaudois a reçue en pleine figure vendredi. Et, dans ces cas-là, il y a ceux qui se disent qu’elle n’a peut-être pas été donnée gratuitement et pour le plaisir. Et puis il y a les autres. Qui décrètent que ce ne sont surtout pas Maman et Papa État qui vont décider. On n’est pas en Chine, que diable!

Eh bien non. On n’est pas en Chine, justement. On est en démocratie et, ici, on ne soude pas les portes pour enfermer les gens chez eux afin d’éviter la propagation du virus et tenter son éradication. Même si cela semble efficace au dire de la propagande officielle. Et on a plutôt envie de citer John Fitzgerald Kennedy, pour le coup: «Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.» Et ce que vous pouvez faire de mieux pour votre État, votre voisin, vos parents, vos grands-parents et vos amis, c’est de rester chez vous autant que faire se peut. Car, pour continuer dans la paraphrase, Pierre-Pascal Rossi en occurrence, telle est la mesure efficace à ce jour «en Suisse et dans le monde à notre connaissance».

Alors, oui, l’État peut quelque chose pour vous. En tout cas, il le tente. Il mobilise l’armée, le monde médical et sécuritaire comme jamais et va fermer les frontières. Votre journal aussi fait ce qu’il peut, en toute humilité. Nos journalistes sont allés sur le terrain tout le week-end pour continuer à vous informer en tentant la difficile mission de l’objectivité sans tomber dans la parano.

Oui, peut-être, nous payons le prix du fédéralisme si précieux en cas de beau temps. Il est sans doute temps – un peu comme en temps de guerre avec le général Guisan – que les autorités ne parlent plus que d’une seule voix. Fût-elle bernoise cette fois-ci, pour éviter les paradoxes et les maladresses. L’état de «situation extraordinaire», degré de crise le plus élevé prévu par la loi sur les épidémies, est urgent. Sur tout le territoire, pour clarifier le message. À 15 ans, 25 ans, 50 ans ou 70 ans, on peut être un ado rebelle certain, quelque part, que les mesures drastiques imposées ont quelque chose de ridicule. Mais le ridicule, aujourd’hui, c’est de pas être solidaire.