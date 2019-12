Genève, le temps des mutations

L’année 2019 s’achève avec, en point d’orgue, la mise en service du Léman Express. Ce nouveau train va bouleverser une région entière. Sur le plan économique, il entraîne une perméabilité exceptionnelle. Bien formés, les Français sont de plus en plus nombreux à travailler dans le canton et même à y vivre. Des mutations du tissu économique autrefois plus souterraines apparaissent en surface. La construction, avec les services immobiliers dans ses bagages, gagne en poids, traduisant les efforts consentis dans la réalisation de nouveaux logements (enfin!) et infrastructures.

La banque, en revanche, traverse une mauvaise passe. Elle paie ses égarements au prix fort. Mais cette cure d’amaigrissement représente aussi un atout pour la finance. Les sportifs le savent bien: en perdant du poids, on gagne en dynamisme. Le négoce s’installe durablement dans le radar. Son défi pour 2020? Devenir beaucoup plus transparent, et de manière sincère. Pas gagné...

La démographie s’affole aussi. Selon l’Observatoire statistique transfrontalier, qui vient de comparer quinze agglomérations européennes, le Grand Genève sort en tête en termes d’augmentation de population, devant Lausanne, Zurich et Munich. Et cette poussée est surtout due aux parties françaises (Genevois haut-savoyard et Pays de Gex) et vaudoises (district de Nyon). Cette forte pression démographique entraînera des échanges nourris dans les mois à venir. Mot trop longtemps tabou dans les milieux économiques, la croissance doit être redéfinie, disséquée, débattue.

Autant l’aborder au moment où tout va plutôt bien qu’en temps de crise, quand les idées se font grises. Pour l’heure, la récession n’est pas au rendez-vous. La Banque Cantonale de Genève prévoit une hausse du PIB pour 2020, et l’année 2019 s’achève même sur une certaine euphorie boursière.