Genève a peur de la transparence

La Ville de Genève adore la transparence, sauf lorsque celle-ci ne l’arrange pas. Le Conseil administratif s’obstine à garder secret un rapport — payé par les contribuables — sur les frais des fonctionnaires municipaux. La «Tribune de Genève» en a dévoilé des extraits il y a un an, révélant des pratiques non conformes et un manque de contrôle.

Devant le refus de la Ville de transmettre l’entier du texte, la «Tribune» a saisi le préposé à la loi sur l’information du public et l’accès aux documents (Lipad). Celui-ci a rendu un avis sans ambiguïté: le rapport est d’intérêt public. L’Exécutif doit le rendre accessible aux médias et aux citoyens.

La Ville préfère s’asseoir sur cet avis, utilisant des arguments pourtant réfutés par le préposé lui-même. Pire: elle a déposé une plainte suite à notre article de l’an dernier. Montrant un zèle inhabituel, la justice genevoise a interrogé trois élus pour tenter de démasquer l’affreux délinquant auteur des fuites.

L’acharnement mis par la Ville à cacher la vérité sur les dépenses de ses fonctionnaires aura deux effets. Il laissera penser que le rapport contient des secrets inavouables. Et il réduira à néant les efforts des élus pour regagner la confiance des citoyens.

On croyait, après le scandale des notes de frais, que le Conseil administratif avait compris le changement d’époque. À l’évidence, il n’en est rien. L’Exécutif veut restaurer la confiance? Encore faudrait-il qu’il la mérite.