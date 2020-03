À Genève, les lits froids pullulent

Cela vous avait peut-être échappé, comme à nous, mais le taux de résidences secondaires dans les communes genevoises est bigrement élevé. Ce ne seraient pas moins de 30'000 logements qui se situeraient dans cette catégorie, certaines communes flirtant allègrement avec le taux maximum de 20% admis par la Lex Weber depuis 2015.

Lire également «Haro sur les résidences secondaires à Genève!»

Or, selon le conseiller administratif Rémy Pagani, le phénomène serait en expansion, au moins en Ville de Genève, l’investissement dans la pierre étant devenu plus sûr et plus rentable. On achète mais on n’habite pas, le projet étant de revendre plus tard avec un bon profit. À un moment où les Genevois ont tendance à bloquer les nouveaux projets d’aménagement, et donc accentuer la pénurie de logements, c’est un souci.

C’est dans ce cadre qu’Ensemble à Gauche lance une offensive parlementaire pour durcir les règles du jeu. Pour Pierre Bayenet, le taux autorisé doit être abaissé à 10% du parc immobilier. De quoi bloquer tout nouveau projet de construction qui ne serait pas destiné à devenir une ou des résidences principales.

On n’aura pas l’arrogance de dire où doit se fixer la limite, mais le lièvre soulevé par la gauche de la gauche interpelle. Les autorités genevoises – cantonales et communales – seraient bien inspirées de lancer une enquête fouillée sur le monde des résidences secondaires. Car, pour l’heure, l’image que l’on en a est totalement floue.