La gauche place ses pions à Genève

En ces temps incertains et inquiétants, parler d’élections communales peut sembler dérisoire. Au contraire, réjouissons-nous que la démocratie ait fonctionné ce dimanche, malgré une faible participation.

Globalement, la gauche, surtout dans sa nuance Verte, a gagné. Son avancée se fait aux dépens du PLR, du PDC et du MCG, ce dernier disparaissant corps et biens de plusieurs communes.

En Ville de Genève, la gauche fait coup double. Elle reprend la majorité du Conseil municipal et place quatre candidats, deux socialistes et deux Verts, en tête du Conseil administratif. Seul sortant à se représenter, Sami Kanaan arrive premier et évite l'écueil du «dégagisme».

La vague Verte était attendue. Les écologistes progressent un peu partout. Ils doublent leur score au Municipal de la Ville avec presque 20% des voix. À l’exécutif, un deuxième siège leur tend les bras.

La bataille de la Ville risque de se concentrer sur le cinquième fauteuil, entre le PLR Simon Brandt, bon cinquième, la PDC Marie Barbey-Chappuis et Pierre Bayenet (EàG).

Avec une très probable double majorité à Genève, la gauche a le champ libre pour mener la politique environnementale et sociale qu’elle a promise. Elle se doit de réussir, après une législature compliquée, marquée par l’affaire des notes de frais.

La campagne du second tour peut-elle vraiment avoir lieu dans un canton mis à l’arrêt par le coronavirus? Reporter le scrutin donnerait un signal catastrophique. Même avec une économie en léthargie, une population calfeutrée et des systèmes de santé débordés, souhaitons que nous pourrons voter.

S’il le faut, limitons-nous aux bulletins par correspondance. Mais essayons de ne pas renoncer, sauf chaos total et situation ingérable, à une étape essentielle de notre vie démocratique.