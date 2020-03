Autour de la formation gymnasiale

Grand-Lancy, 20 février

Après le refus du budget, Madame Emery Torracinta a décidé de faire preuve d’autorité à défaut de pertinence. Bien que la possibilité d’une rallonge budgétaire soit envisagée (mais pas encore adoptée avec certitude), rallonge financière en lien avec l’évolution démographique pour la rentrée scolaire prochaine, elle a pris une mesure à l’encontre de ce qu’elle nomme - en empruntant le terme à la droite dure alémanique - une «genevoiserie», traduction de «Genferei».

Ce terme désigne, comme tous le savent, une pratique méprisable et risible, car elle serait prétendument caractéristique d’une Genève où l’on manque de sérieux, où l’on fait n’importe quoi.

La «genevoiserie» à laquelle s’en prend la conseillère d’État est la possibilité offerte aux collégiennes et aux collégiens de suivre une langue en Option Spécifique (OS) supplémentaire, à raison d’une heure par semaine. Le niveau de formation appartient donc, pour Anne Emery-Torracinta, au méprisable et au dispensable! Cette décision est d’autant plus aberrante que le gain financier d’une telle suppression est minime (quelques heures par collège).

À y regarder de plus près, il y a une autre «genevoiserie» qui pourrait bientôt faire l’objet d’une économie supplémentaire pseudo-substantielle: l’enseignement de la philosophie.

Quand l’OS supplémentaire aura disparu, la suppression de cet enseignement pourrait devenir un objectif encore plus dangereux dans le processus de nivellement de la formation gymnasiale entrepris par Madame Emery-Torracinta et son «staff» de penseurs…