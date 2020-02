Face au virus, l’impossible choix

Il devenait chaque jour plus évident que le Salon de l’auto serait finalement annulé. À tel point qu’on peut se demander pourquoi, jusqu’au dernier moment, la langue de bois a prévalu. Au lieu de préparer gentiment le terrain, les autorités ont maintenu la thèse officielle du «tout va bien», avant d’opérer un virage à 180 degrés.

Fallait-il renoncer au Salon? Sur le plan des risques, le choix prête à débat. Les avis scientifiques sur la dangerosité du coronavirus divergent. Politiquement, en revanche, il devenait très compliqué de maintenir la manifestation. Entre porter un coup à l’économie genevoise et risquer d’aggraver une crise sanitaire, les élus ont choisi. Excès de prudence? Sage précaution? Les zones d’ombre sur le comportement du virus et sur l’évolution de la pandémie rendent impossible toute certitude sur ce point. On est toujours plus intelligent après.

Lire également «Coronavirus à Genève: ce qu'il faut retenir»

On pourrait juger peu cohérentes les mesures annoncées: l'État annule les concerts très fréquentés, tout en laissant des milliers de personnes arpenter les centres commerciaux et faire la queue à l’aéroport ce week-end. Mais il n’existe au fond que de mauvaises solutions, lorsqu’on veut limiter les risques sans semer le chaos dans l’économie et la société.

Et maintenant? Il va falloir s’adapter au jour le jour, garder la tête froide, et surtout informer le mieux possible la population. Sans alarmisme et sans langue de bois.