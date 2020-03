Face au virus, l’École doit anticiper

La tendance est au repli et au confinement face à la propagation du coronavirus. Jusque sur les bancs d’écoles: une dizaine de pays ont fermé tout ou partie de leurs établissements. Mais le bien-fondé de cette mesure fait débat. Parce que les plus jeunes semblent épargnés par les complications du virus. En les renvoyant chez eux, on veut en réalité éviter qu’ils ne deviennent des vecteurs de transmission pour le reste de la population. Or, pour cela, il faudrait qu’ils restent confinés chez eux… Utopique.

De plus, comment assurer la continuité de leur instruction? Et surtout, qui pour s’occuper des élèves les plus jeunes? Les parents, qui enchaîneront les absences et gripperont la machine économique déjà à genoux? Les grands-parents, alors qu’ils font partie de la population à risque, celle qui doit justement être protégée en priorité?

Genève, et plus largement la Suisse, n’a pas misé sur cette voie pour l’instant. Les autorités prennent même le contre-pied de la stratégie du confinement, en réservant le dépistage aux personnes à risque, en hospitalisant à domicile les cas en bonne santé générale et en supprimant la quarantaine préventive. Le Canton ne dénombre «que» 58 cas et peut se permettre ce coup de poker. Mais les chiffres grimpent vite; vendredi, on était encore à 17 cas… S’ils continuent leur ascension, si les hôpitaux débordent, on en viendra probablement, comme nos voisins, à tout tenter pour rompre les chaînes de transmission. Quitte à fermer les écoles.

Les établissements privés ne s’y trompent pas et sont déjà sur le pied de guerre depuis plusieurs jours, avec un maître-mot: anticiper. Ils se disent aujourd’hui prêts pour offrir un enseignement totalement en ligne. L’école publique, avec ses 77'000 élèves, est bien moins diserte sur le sujet. Mais assure qu’une cellule de gestion est en place et qu’une plate-forme «d’outils collaboratifs» permettra de travailler à distance.