Exigeons l’excellence ferroviaire

C’était en février 2009. Penauds, les Transports lausannois s’excusaient des pannes répétées qui frappaient le nouveau métro M2, lancé quatre mois plus tôt. Aujourd’hui, cette même ligne est un succès indissociable du quotidien des habitants du chef-lieu vaudois et il vaut la peine de se remémorer ses débuts difficiles alors que Genevois et Hauts-Savoyards essuient, dans la douleur, les plâtres du Léman Express, enfin déployé pleinement, sur fond de trains retardés, annulés ou raccourcis.

Qu’une nouvelle infrastructure affronte des maladies de jeunesse est une évidence qui doit susciter patience et compréhension, surtout lorsque sa mise en place a placé la barre haut, en ayant l’ambition de surmonter les multiples différences qui séparent la technique et la pratique ferroviaires des deux pays. Et surtout lorsqu’elle a joué de malchance, commençant par affronter une grève d’une ampleur inédite. Mais la tolérance ne saurait réduire au silence. Les usagers du Léman Express — déjà nombreux ce qui est réjouissant — ont raison de donner de la voix. Ils ne doivent pas renoncer à faire pression pour obtenir un service de qualité, à la hauteur des espoirs de la région et des investissements publics consentis.

Il ne s’agit pas là d’imiter les voix chauvines qui, sur les réseaux sociaux, utilisent ces couacs pour dénigrer toute coopération transfrontalière. À quoi bon? Avec qui d’autre que la France Genève collaborerait-elle pour mieux se raccorder à son arrière-pays? En revanche, la forte exigence populaire d’une excellente desserte ferroviaire est le meilleur aiguillon possible pour que les élus, des deux pays, la réclame et la concrétise. Il y a du travail pour remédier à l’obsolescence du réseau haut-savoyard et à la saturation du rail suisse.

Le Léman Express ne fait que débuter. Il ne peut que s’améliorer. Et il le doit.