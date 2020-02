L’étranger ne peut être un demi-citoyen

Depuis 2005, Genève a accordé aux étrangers résidant sur son territoire le droit de vote au niveau communal. Un octroi d’autant plus important qu’il est issu d’un vote populaire (l’une des deux initiatives «J’y vis, j’y vote»). Cette possibilité de s’exprimer, ils seront à nouveau des dizaines de milliers à en faire usage dans quelques semaines pour désigner leurs élus municipaux. Un droit qui n’a pas bousculé les équilibres politiques, ni provoqué de problèmes particuliers. Sinon on vous l’aurait dit…

Voilà pour le passé récent et le présent. Mais certains élus politiques ne veulent plus se satisfaire du statu quo. Pour eux, il est temps d’aller plus loin, d’ouvrir l’éligibilité au niveau communal bien sûr, mais également de faire pleinement participer les résidents étrangers à la vie politique cantonale. Ce ne sont pas quelques farfelus isolés qui poussent à la roue, mais une majorité des députés du Grand Conseil. Il est donc assez probable que le sujet revienne au menu d’une votation populaire.

Or, sur ce dossier, Genève joue un peu «à la retirette». Comment justifier plus longtemps d’accorder le droit de voter mais pas celui d’être élu? Qui parmi les Suisses pourraient s’en accommoder ou le vivre sans se sentir citoyen de seconde zone? Il en va de même pour le niveau cantonal. Particulièrement à Genève, où les prérogatives des communes sont peu nombreuses, c’est là que les décisions importantes se prennent.

Il serait temps de faire de cette partie numériquement importante de la population des citoyens à part entière. De les inviter à la table pour le repas complet, et pas uniquement pour l’apéro. Comme il n’y a pas de demi-conseiller fédéral, il ne saurait y avoir de demi-citoyen dans une démocratie qui se respecte.