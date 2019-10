Elections avec un temps de retard

Petit-Lancy, 14 octobre Les élections de cet automne sont placées à un curieux moment: à une certaine charnière entre l’ancien temps et le temps qui nous attend. Les positions des partis politiques sont basées sur les préoccupations du passé, alors que sont apparues de nouvelles décisions à prendre de manière urgente concernant le changement climatique, la répartition des richesses inacceptable, le problème des réfugiés climatiques ou de ceux chassés de chez eux par des guerres absurdes provoquées par des dirigeants irresponsables, heureux de vendre des armes.

Il sera impossible de résoudre le problème de l’augmentation de la température si la population continue d’augmenter et si les richesses mondiales restent entre les mains de quelques personnes et quelques multinationales. Leurs intérêts ne sont dictés que par le profit et l’augmentation du business, c’est-à-dire du PIB, donc une production en continuelle augmentation.

À Genève, nous avons le «grand bétonneur» de la République. On détruit la nature, on abat des arbres centenaires à tout va, on bétonne partout, bientôt jusqu’à Chancy. Il faut arrêter ce développement qui n’a aucun sens. De même pour l’aéroport, il faut absolument diminuer le trafic, qui est nuisible pour tout le monde. La population demande une meilleure qualité de vie et non pas New York-sur-Rhône.

Le secrétaire général de l’ONU, Monsieur Antonio Guterres, a clairement dit récemment que les peuples veulent des mesures immédiates et drastiques, mais que les dirigeants et les politiques opposent une forte résistance. Alors pourquoi voter, et pour qui? Dans ce contexte, le clivage gauche-droite n’a plus de sens. Il s’agit de la survie de l’humanité et la jeunesse mondiale ne s’y trompe pas.

Je pense qu’il y a aussi beaucoup de profits à faire et beaucoup d’emplois à créer dans cette lutte pour préserver l’avenir de nos enfants.

Il ne faudra pas s’étonner si la participation au scrutin est faible. La population attend autre chose que des sujets dépassés par l’urgence des mesures à prendre, et tout de suite.

Richard Mérier