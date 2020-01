Un dossier explosif à empoigner

Plus il tente de rassurer, plus le gouvernement genevois inquiète quand il évoque les munitions larguées dans le Léman, non loin du centre-ville et de prises d’eau potable. Une députée tente aujourd’hui, avec une motion, d’extirper l’État de son immobilisme et essaiera de rallier ses collègues à cette nécessité. Force est de lui donner raison.

En 2017, quand la «Tribune de Genève» a exhumé le sujet, elle s’est d’abord heurtée à un État taiseux, qui n’a fini par s’exprimer qu’à contrecœur, avec une réponse lapidaire. Déjà interpellé par le Grand Conseil, l’Exécutif a brandi un argument massue: enveloppant les munitions, les sédiments les neutralisent et justifient qu’on ne fasse rien. Cet argument s’est effondré en 2019 avec la découverte, rapide, de caisses bien apparentes sur le lit du lac. De quoi ébranler l’Exécutif? Non. Le gouvernement reste impassible, affirmant tout à la fois qu’il n’y a aucun danger et qu’il ignore tout ou presque de la localisation, du volume et de la nature des immersions. Inquiétant.

Le Canton semble fonder sa surprenante sérénité sur la pratique fédérale face aux largages militaires dans les lacs de Suisse centrale, celui de Thoune en particulier. Or, les situations diffèrent. Les rejets laissés dans l’Oberland sommeillent par 200 mètres de fonds (au lieu d’une cinquantaine à Genève), ils ne se trouvent pas à proximité immédiate d’une grande ville et ils font l’objet d’un contrôle qui n’est qu’indirect à Genève, où on se contente d’une analyse mensuelle de l’eau potable.

L’eau, justement, est une ressource bien trop essentielle pour qu’on puisse se satisfaire d’un tel attentisme justifié par des connaissances si maigres. On doit en avoir le cœur net. Assainir serait cher? Certes. Mais le principe de précaution a un prix et, pour l’heure, on songe d’abord à relancer une étude.