Des béquilles pour les enseignants

Il est loin le temps du maître dos au tableau noir, seul face à ses élèves. Désormais, il ouvre régulièrement sa porte à des logopédistes, des psychologues. Depuis cette rentrée, un éducateur est même présent dans chaque établissement du primaire. Pourquoi?L’enseignant n’est-il plus capable d’assurer seul sa mission? Ce n’est pas une question de compétences. C’est son public qui a changé: toujours plus d’allophones, d’élèves à besoins particuliers nécessitant aménagements et soutiens spécifiques, et un nombre croissant d’élèves présentant des difficultés de comportement, voire des agissements violents.

Les écoles romandes sont unanimes: elles sont confrontées à une augmentation des cas d’élèves ingérables et perturbateurs, surtout chez les tout-petits. Les enseignants sont à bout de nerfs. Que faire? Le Département de l’instruction publique (DIP) a pris le parti de fournir des béquilles aux professeurs directement en classe, pour les soutenir eux comme leurs élèves, avec l’expertise d’éducateurs, de psychologues, d’enseignants spécialisés. Ces moyens sont encore trop faibles, regrette le syndicat des maîtres du primaire, mais c’est une première réponse.

Face à l’augmentation des cas d’élèves difficiles et ingérables, il en faudra évidemment plus pour résoudre cette problématique qui dépasse le cadre de l’école. De la part du DIP, certes, mais également de la part des parents, qui, rappelons-le, ont la responsabilité d’éduquer, là où l’École instruit.