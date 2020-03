Les défis de l’horlogerie suisse

L’horlogerie suisse est née d’une crise, religieuse et… migratoire, puisqu’en cherchant à fuir les exactions catholiques provoquées par l’Édit de Nantes, les huguenots se sont installés en Suisse, de l’autre côté du Jura. Ce rappel historique explique-t-il la formidable faculté de résilience de cette industrie, qui n’a eu de cesse de rebondir et de se réinventer au gré des soubresauts géopolitiques ou économiques? Crise du quartz, crise des subprime, loi anticorruption en Chine, terrorisme… L’horlogerie a encaissé les coups, mais était prête à répliquer. Parce que son terrain de jeu est mondial, elle a toujours trouvé un nouveau territoire à explorer, un autre marché à développer.

Lire aussi: Les horlogers ne s’inquiètent pas encore

Aujourd’hui, pourtant, les règles ont changé. La pandémie du Covid-19 est planétaire. Elle n’épargne aucun continent. Aucun marché. Évidemment, la Chine, premier pays touché par le virus, terre promise de la majorité des marques pour son pouvoir d’achat, sort gentiment de sa léthargie. Mais quid de l’Italie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la… Suisse? Les principales manufactures ont fermé leurs portes. Privées de salons, les nouveautés - sauf quelques exceptions – sont restées dans les tiroirs. L’horlogerie est entrée en hibernation. Et beaucoup craignent un réveil (très) abrupt.

Certes, les groupes, tels que Swatch, Richemont ou LVMH, ont les reins assez solides pour laisser passer l’orage. À Bienne, Nick Hayek a déjà promis qu’il n’y aurait pas de licenciements. En sera-t-il de même chez ses concurrents? On a surtout plus de craintes pour les indépendants, les artisans, les sous-traitants, ce tissu économique qui vit par et pour l’horlogerie. En cas de faillites multiples, c’est en effet la chaîne de production et, par là même, la vitalité de l’horlogerie suisse qui seront remises en question. Et le luxe n’aura jamais paru aussi superflu…