Qui sont les «Covid héros»?

Les applaudir du haut de son balcon ne suffisait pas. Nombre de Genevois en ont eu le sentiment, ajoutant le geste généreux à la marque d’admiration sonore. Les dizaines de messages reçus chaque jour aux HUG proposant, qui des repas, qui une chambre pas loin de l’hôpital, qui des fleurs, en témoignent.

Les soignants sont en première ligne, au front, luttant contre un ennemi invisible, le Covid-19. Un mal contre lequel l’humanité n’a pas encore d’arme fatale. Ce sont des héros, lit-on, dans les gazettes. Des héros, oui, qui nous rappellent le prix de la santé et celui du sacrifice.

Car il y a souvent une dimension tragique à l’héroïsme. Déjà dix-huit médecins morts dans l’exercice de leur profession en Italie, cinq en Alsace. Et le décès, douloureux aussi, de ce docteur chinois de 34 ans qui avait lancé l’alerte dès la fin décembre.

On évoque aussi ces héros du quotidien, ceux qui assurent encore leur service, travaillent à l’extérieur, au contact des autres, quand le reste de la société est confinée. Mais ont-ils choisi d’être là, pour vendre du pain, scanner nos achats ou vider nos poubelles?

Saurons-nous les remercier d’un même élan de générosité? Eux n’ont pas choisi d’être héroïques, doivent pour beaucoup faire avec l’appréhension, sinon l’anxiété. Des femmes souvent. Des invisibles que cette crise sort de l’ombre.

Mais qui dit encore un mot gentil à la caissière, pense aux étrennes des éboueurs, apporte des chocolats à son voisin épicier? Quand cette pandémie aura battu en retraite, elle fera encore des victimes, salariés au chômage, indépendants ruinés par des semaines sans revenus, démunis qui le seront plus encore. C’est alors qu’il faudra se souvenir de ces héros obligés et de ces grands blessés d’une crise qu’on annonce plus dure que celle de 2008.