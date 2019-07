Retrouver Roger Federer et Rafael Nadal sur le Centre Court représente un vertigineux voyage dans le temps. Pour nous, spectateurs enthousiastes et anxieux, il renvoie onze ans en arrière, vers cette explosion de sentiments ambivalents au cœur d’un dimanche à la dramaturgie folle. Et chez Roger Federer, il convoque les souvenirs de la mère des défaites, ce point de bascule qui a définitivement transformé Rafael Nadal en menace globale. En rival total, son égal.

Ce voyage vers le 6 juillet 2008, tout Wimbledon se plaît à l’entreprendre depuis quarante-huit heures. Grâce à lui, chacun peut contempler le chemin parcouru par deux champions uniques. Le temps long permet d’admirer la résilience de l’un, les innovations de l’autre. Et vice versa. Sublime, la vue donne le tournis. À tel point que la dimension historique de ces retrouvailles menace d’éclipser leurs immédiats enjeux sportifs.

Mercredi soir, Roger Federer a semblé se méfier du piège. «Apparemment, cela fait onze ans depuis notre dernier match à Wimbledon», osa-t-il en suggérant l’amnésie. Le «Maître» ne voulait donc pas contempler l’histoire. Pas tout de suite, pas cette histoire-là. La démarche peut se comprendre. «RF» souhaite rester dans l’instant, jouer chaque balle plutôt que courir après un résultat qui va peser dans la course aux records. Mais pourquoi n’y parviendrait-il pas en regardant dans les yeux la beauté du moment, en embrassant toutes les dimensions du défi pour mieux s’y abandonner? Roger Federer le sait, l’exemple à suivre le ramène vers son formidable Open d’Australie 2017.

Or qu’avait-il confié juste avant de rencontrer Rafael Nadal en finale? «Je ne suis pas obligé de gagner.» Avec le recul, le Bâlois avait-il plus à perdre il y a trente mois dans la fournaise de la Rod Laver Arena que tout à l’heure sur le Centre Court de Wimbledon? La réponse est non. Rien n’empêche donc Roger Federer de retrouver son lâcher-prise australien. Il est l’heure de convoquer l’esprit de Melbourne.