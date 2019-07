Comment faire pour «réussir» son divorce

Et s’il était possible d’aider tous les parents qui divorcent à ne pas s’entre-déchirer? Et s’il y avait un moyen de les préparer aux défis qui les attendent tout en leur fournissant une sorte de boîte à outils, une collection de trucs et astuces, pour surmonter sans trop de heurts les pires bourrasques émotionnelles?

A lire: «Un cours de divorce? Voilà un outil indispensable!»

À ces questions, le Danemark a répondu ce printemps avec une nouvelle loi qui impose aux parents en rupture de suivre un cours en ligne de «Coopération après le divorce». À partir du moment où la procédure est entamée, ils ont trois mois de réflexion et doivent compléter – sur ordinateur, tablette ou smartphone – les 17 modules de 30 à 60 minutes.

Voilà qui peut surprendre, dans un pays qui était devenu champion du monde en matière de divorce facilité. Pour rompre à l’amiable, il suffisait de remplir un formulaire en ligne. Certains à l’étranger vont donc interpréter cette évolution comme une reculade, dans un pays qui enregistre chaque année près d’un divorce pour deux mariages.

Mais en réalité, l’intention n’a jamais été de décourager les couples de divorcer. Si les députés danois à l’unanimité ont adopté la nouvelle loi, c’est parce qu’ils ont pris la mesure du phénomène et décidé que l’État doit tenter de faciliter une transition la moins destructrice possible. Pour les divorcés eux-mêmes, pour leurs enfants bien sûr, mais aussi pour la société dans son ensemble, qui a tout intérêt à éviter dépressions, congés maladie, absentéisme au travail…

«En réalité, l’intention n’a jamais été de décourager les couples de divorcer»

L’expérience danoise apporte deux nouvelles réjouissantes. Primo, une étude menée sur trois ans par l’Université de Copenhague a démontré l’efficacité de ce cours, puisque ceux qui l’ont suivi s’en sont sortis beaucoup mieux que les autres. Secundo, c’est une politique que l’État n’a aucun mal à financer car il s’agit d’un cours numérique. Reste une question. Faut-il vraiment qu’il soit obligatoire? N’est-ce pas une intrusion dans la sphère privée? Sans doute. Mais ce sont les droits de l’enfant que l’on cherche là à protéger. Et franchement, pour des parents qui perdent leurs marques, c’est un point de repère plus que bienvenu. Bref, un exemple à copier d’urgence!