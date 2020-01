Cointrin: l’illusion du statu quo

Les Genevois diront le 9 février s’ils veulent urbaniser la zone villas de Cointrin. C’est un choix capital, à un moment clé du développement de Genève. Car si le besoin en logements est toujours aussi criant, des voix nombreuses s’élèvent pour contester le «bétonnage» du canton.

Il y aurait donc deux options politiques. Pour les uns, il faut densifier la ville pour éviter que notre arrière-pays devienne un Los Angeles rempli de pendulaires en voiture. Cointrin offre ainsi la possibilité de loger 2300 familles. Pour les autres, il s’agit de résister, en réclamant moins de croissance.

Ce choix n’est qu’apparent. Il y a une grande illusion à penser qu’on peut sauver la zone villas. Sa verdure, son calme et ses écureuils, tout cela a vécu.

Désormais, quand le propriétaire de villa se sépare de sa maison, il ne la cède plus à une jeune famille. Il la vend au plus offrant. Donc, à un promoteur. Qui rase la maison et case cinq familles dans ces immeubles agglomérés à l’architecture insipide qui pullulent désormais un peu partout.

Certes, Antonio Hodgers a décrété un moratoire sur les abus de cette densification larvée. Mais ce n’est qu’un répit. Le pli est pris et les intérêts financiers sont trop importants pour revenir en arrière.

Le vrai choix se présente ainsi. Soit on construit des immeubles à Cointrin, avec des espaces où les enfants pourront taper dans un ballon, des commerces et des bancs publics. Soit Cointrin va se couvrir de ces grosses pseudo-villas, entourées de haies de thuyas et bordées de garages pour abriter la Range Rover. D’un côté, un urbanisme qui tente de faire vivre les gens ensemble. De l’autre, un habitat plus individualiste. C’est le vrai choix qui se pose le 9 février. La question du développement de Genève est économique, pas urbanistique.