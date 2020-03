Les citoyens et l’État mis à l’épreuve

Magasins fermés, réunions de plus de cinq personnes prohibées, manifestations interdites, écoles closes, fermeture des frontières au tourisme, etc., la pression de l’épidémie du coronavirus pousse les autorités cantonales et fédérales à annoncer des mesures dont l’ampleur et la portée sont sans exemple depuis la guerre. La vie quotidienne des citoyens en sera bouleversée ces prochaines semaines, peut-être ces prochains mois.

A-t-on agi assez vite? Assez fort? Alors que statistiquement chaque heure est précieuse pour lutter contre la propagation d’épidémie et les morts, il semble évident que chacun a agi à son rythme. C’est ce dont témoignent les cortèges de décisions cantonales annoncées ces derniers jours, démonstration de la difficulté d’un système fédéral à agir vite et de manière unie.

Paradoxalement, c’est parfois la société civile qui a devancé les autorités, fermant ici des bars plus tôt, là un salon de massage connu, pour préserver la santé des clients… Mais en même temps, cette société civile, dont une partie prenait des bains de soleil aux terrasses ce week-end, aurait-elle accepté des mesures fortes il y a quinze jours?

Au nom du bien commun, le citoyen va subir des mesures qui vont peser lourd. Pour cela, on fait appel à sa solidarité, à son sens des responsabilités et c’est très bien. Mais cette confiance n’est pas aveugle. Elle repose très concrètement sur la manière dont le système de santé, mis sous pression, tiendra le coup; sur la manière dont l’école continuera d’accomplir sa mission auprès des élèves; sur la souplesse des services et de la justice dans leurs exigences administratives envers les usagers. Plus que jamais, l’État sera jugé sur le soutien concret apporté aux entreprises et individus mis en difficulté par la crise.