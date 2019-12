Une Cité de la musique stimulante

Genève, 16 décembre

La Cité de la musique est le lieu de rencontre de toute la communauté genevoise et bien au-delà.

D’un côté, les acteurs de la vie artistique genevoise, professionnels, amateurs, élèves, enseignants, parmi tous les corps de métiers que cela concerne: des milliers d’aficionados qui placent l’art et les techniques de l’art comme une recherche personnelle, un lieu d’expression, de rayonnement, une école de vie, un espace de partage et d’énergie créatrice.

De l’autre, un public, immense, qui veut croire à la sincérité, qui veut sentir de l’authenticité, être touché, être surpris, recevoir un peu d’apaisement, faire le plein d’énergie, se défouler, se recueillir; qui veut voir ce qu’il aime par-dessus tout se réaliser, là, devant lui!

Aujourd’hui les forces se rassemblent, l’énergie est constructive comme jamais! Le temps est passé et Genève, cité au cœur de son époque, a formé des générations qui croient toujours plus à la nécessité de miser sur le durable, le long terme: une jeunesse qui dénonce le consumérisme, qui sanctionne l’irresponsabilité, qui prône l’égalité et la chance pour chacun de s’exprimer et d’être soi-même.

Une Cité de la musique à Genève, bien pensée, construite par ses acteurs, soutenue par ses bénéficiaires, c’est donner de la valeur à ce qui fait la force de cette ville: ses habitants! Aujourd’hui le travail est sérieux, transparent, appliqué et à la hauteur des espérances. Soutenir ce projet, c’est propulser la vie culturelle genevoise dans un avenir prometteur, dans un objectif commun, durable et à l’effet boule de neige garanti sur la vie sociale ainsi que l’épanouissement personnel, professionnel et économique de tout un bassin de population. Le moment est venu et j’ai envie d’y croire!

Vincent Métrailler