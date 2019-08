Cette économie forte et fragile

Cherté du franc, digitalisation parfois à marche forcée de pans entiers de l’économie, volatilité accrue des marchés financiers, tensions géopolitiques: les signes d’une possible récession dans les mois à venir se multiplient. D’autant plus que les incertitudes mondiales et les abcès de populisme n’apaisent rien.

Mais ce tassement pourrait s’apparenter plus à un passage à vide qu’à une crise de forte ampleur, comme celle qui a frappé la finance en 2008 avant de contaminer le reste de l’économie jusqu’en 2012.

Paradoxalement, l’économie genevoise est à la fois forte et fragile. Elle est solide car elle est en grande partie basée sur un tissu diversifié et tourné vers l’étranger. L’horlogerie l’illustre à merveille, tout autant que la finance, le négoce de matières premières ou les sièges de multinationales. Ces domaines offrent des postes de travail intéressants et bien rémunérés.

Mais toute médaille a son revers. Genève dépend aussi de manière importante d’une poignée d’entreprises regroupées précisément dans ces quatre secteurs. Or, l’horlogerie est mise à mal par la cherté du franc.

La banque peine à trouver un second souffle. Le négoce vit au rythme de prix fixés dans les marchés internationaux.

Ensemble, ces trois secteurs représentent près de 60% des recettes fiscales provenant des entreprises. Autant écrire que Genève en vit! Quant aux transnationales, elles sont soumises à des décisions souvent prises ailleurs. L’ultime cas d’actualité, la menace sur 270 emplois du géant Japan Tobacco International (JTI), le démontre.

Reste aussi à mesurer, dans les mois qui viennent, si ces diverses craintes seront atténuées par les promesses articulées avant la votation du 19 mai sur la fiscalité des entreprises. Si les emplois détruits seront compensés par de nouveaux postes de travail.