Cassis doit lâcher Philip Morris

Comment financer une manifestation destinée à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger? Pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), il n’y avait pas trente-six façons d’aborder cette question à 15 millions de francs. Il y en avait trois. Puiser cette somme dans les caisses de la Confédération, faire appel exclusivement à des sponsors ou mettre en place un partenariat public-privé.Les élus fédéraux ont opté pour la troisième option, la plus raisonnable et pragmatique. Un tapis rouge, semblait-il, vers l’Exposition universelle de Dubaï en 2020.

Pourquoi ce choix politique tourne-t-il au vinaigre aujourd’hui? Parce qu’il implique non seulement de trouver des entreprises prêtes à investir dans cette vitrine nationale, mais surtout de faire la différence entre les sponsors admissibles et ceux qui le sont moins. Voire pas du tout.À chacun de tracer cette ligne rouge selon ses propres critères. Novartis, Clariant et Nestlé, trois des principaux partenaires du Pavillon suisse, paraîtront déjà suspects aux plus farouches détracteurs des multinationales.

Mais comment le quatrième sponsor, Philip Morris, peut-il être du bon côté du curseur? Le cigarettier a beau promouvoir du tabac à chauffer plutôt que de banales clopes, il contribue activement à une industrie qui fait un mort par heure en Suisse. Point barre. Le Dr Cassis, devenu chef du DFAE, le sait mieux que personne.

Son département avait identifié le danger et édicté des règles précises à ce sujet. Bien qu’elles soient destinées au réseau des ambassades, on ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement pour cette Expo 2020. D’autant plus que l’organisateur a ignoré une convention passée avec l’Organisation mondiale de la santé interdisant aux géants du tabac de s’associer à l’événement.

Voilà au moins deux bonnes raisons, pour Ignazio Cassis, de casser le partenariat avec Philip Morris. Il est encore temps de dénicher un ou plusieurs autres parrains pour financer l’opération de charme à Dubaï. Et si aucune marque de chocolat, manufacture horlogère ou région touristique ne souhaite s’engager dans l’aventure, Berne doit revoir ses ambitions à la baisse.