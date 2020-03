C’est le virus qui nous teste

Faut-il serrer des mains en période électorale? La question, incongrue, est d’actualité à Genève. En temps normal, la réponse ne ferait aucun doute. On se souvient encore que si Chirac l’a emporté sur Balladur en 1995, c’est aussi parce que ce dernier rechignait à pratiquer cet exercice sans ses gants.

Mais nous vivons une situation particulière. Il est sidérant de constater que des candidats aux Municipales dans le canton de Genève y vont volontiers de la poignée franche et souriante, en totale contradiction avec les recommandations des autorités sanitaires. Pas facile, bien sûr, de refuser une main tendue quand on cherche des voix. En même temps, dans les clubs de sports où le geste vertical avec paume en bas est privilégié, on joue plutôt du coude. Un comportement plus approprié.

Par le temps - et le virus - qui courent, c’est une en effet une question de principe, celui de solidarité, qui compte. Au moment où certains se font tester au coronavirus, celui-ci pourrait devenir un révélateur de l’état de santé de notre société. Il faut respecter les gestes simples prescrits pour éviter une propagation que l’on sait quasi exponentielle.

Des jeunes qui se font la bise en soirée comme une candidate fringante qui serre la main de son voisin ne se mettent guère en danger eux-mêmes. Mais ils prennent le risque de se faire vecteurs de la propagation d’un mal menaçant ceux qui souffrent de maladies chroniques, de déficits immunitaires ou sont tout simplement parmi les aînés.

Devenue plus individualiste au cours des dernières décennies, notre société a été traversée récemment par un mouvement fédérateur contre le dérèglement climatique. Des jeunes se sont unis pour lutter, avec l’appui de scientifiques avérés ou de patriarches avertis, tel le Prix Nobel Jacques Dubochet, figure emblématique dans l’arc lémanique. Cette chaîne de solidarité est plus que jamais de mise. Il s’agit de faire bloc, de se tendre la main. Mais au sens figuré!