Boris Johnson triomphe… pour l’instant

Boris Johnson est apparu à Bruxelles décontracté, comme il ne l’avait pas été depuis longtemps. Le premier ministre britannique peut être satisfait. En moins de trois mois, il a réalisé ce que Theresa May n’avait pas réussi à faire en un an et demi de pourparlers: négocier un accord qui remplisse les grandes lignes de la campagne pro-Brexit du référendum.

Pourtant, le Brexit n’est pas encore palpable. En novembre 2018, Theresa May avait elle aussi trouvé un accord avec Bruxelles, sans parvenir à transformer son essai. Dès ce jeudi matin, les unionistes du parti nord-irlandais du DUP ont d’ailleurs indiqué qu’ils ne voteront pas en sa faveur.

L’adoption de l’accord de Brexit se jouera donc à quelques voix près. La précédente version, présentée par Theresa May, avait été rejetée lors de sa troisième tentative par 58 voix. Boris Johnson doit donc convaincre 30 députés. Quasi un compte d’apothicaire: 29 eurosceptiques radicaux par ici, entre cinq et dix élus travaillistes favorables au Brexit par là. Ah, il faudra sans doute soustraire plusieurs des élus conservateurs expulsés de leur parti par Boris Johnson…

L’adoption de l’accord samedi permettrait de passer cette étape fondamentale du Brexit. En revanche, son rejet ne changera pas grand-chose pour Boris Johnson. Le chef du Parti conservateur n’en perdra pas pour autant son aura de gagnant. En cas de défaite, il demandera un report de la date du Brexit. Il se lancera ensuite dans une élection générale en se présentant comme le sauveur de la sortie. Une élection dont il aura toutes les cartes en main.