Berne frappe juste et assez fort

Ouf! L’économie suisse respire un peu mieux. Les milliers d’entreprises, d’entrepreneurs indépendants et les salariés peuvent être rassurés. Le respirateur mis en place par le Conseil fédéral devrait être efficace, plus de 40 milliards de francs sont mobilisables dès jeudi. C’est un sauvetage rapide. Et, c’est important, concerté avec les milieux bancaires, qui seront au front et très sollicités ces prochaines semaines. Certes, on est encore loin des 100 milliards évoqués par le centre d’études économiques de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Mais le montant n’est, à ce stade, pas le plus essentiel. C’est la taille de la maille du filet qui importe. Les services du conseiller fédéral Guy Parmelin ont pris en compte les besoins des activités et des commerces les plus vulnérables, ceux qui jouent leur survie. L’ampleur réelle des moyens qui seront injectés dépendra de la durée et de la nature que prendra au fil des semaines la pandémie.

Si les liquidités financières, l’oxygène de l’économie, sont assurées, tout n’est pourtant pas résolu. Le Conseil fédéral estime que l’économie suisse tourne actuellement à 80% de ses capacités. Ce chiffre nous paraît trop optimiste. Et l’on peut craindre que le ralentissement américain et allemand ne soit pas encore intégré dans les projections des économistes. Mais le plan de soutien du Conseil fédéral et des partenaires sociaux qui y ont participé est crédible. C’est très important dans une situation aussi singulière.

Quand l’économie brûle, les pompiers ne doivent pas mégoter sur le nombre de litres d’eau qu’ils déversent mais s’assurer que l’incendie ne se transforme pas en une banqueroute générale. Ce serait un comble pour un pays aussi riche que la Suisse.