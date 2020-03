Et si on applaudissait les policiers?

Ce titre est un rien provocateur, je vous l’accorde. Mais tout de même. Sans les comparer au personnel soignant dans son ensemble, qui fournit un travail fantastique pour les malades du Covid-19 et tous les autres, sur le terrain les policiers prennent aussi des risques afin d’assurer la sécurité de chacun.

Leurs syndicats nous ont parfois habitués, particulièrement ces dernières années, à revendiquer tout et n’importe quoi. Mais cette fois-ci, ce n’est pas le cas.

Que demandent-ils, nos inspecteurs, gendarmes ou agents de police municipale? De pouvoir porter un masque sur la voie publique s’ils en ressentent le besoin. Ils n’en ont pour l’heure pas le droit. Ils sont même menacés de sanctions disciplinaires s’ils contreviennent à cet ordre.

Leurs tâches, pourtant, les amènent immanquablement à côtoyer de près des individus dont ils ne peuvent savoir s’ils sont ou non porteurs du virus. Le Covid-19 ne s’affiche pas sur la figure. Mieux, ou plutôt pire, eux-mêmes peuvent être porteurs et transmettre la maladie.

Pour les calmer, «on» – comprenez leurs hiérarchies respectives et la Direction générale de la santé – leur dit que les masques ne servent pas à grand-chose si on conserve la distance sociale de sécurité. Qui varie ces derniers temps en Suisse. Deux mètres, un mètre? On ne sait plus vraiment. Mais ce sera toujours insuffisant pour opérer une arrestation.

Cette hypocrisie n’a plus lieu d’être. Que l’État et les directions des polices arrêtent de se voiler la face, alors que Genève est en passe de devenir le canton le plus durement touché. Ses policiers sont prêts à prendre des risques, cela fait partie de leur métier. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes constituer un risque pour les autres.