Entre appel au calme et paranoïa

Alors que la Suisse déplore depuis jeudi son premier mort du coronavirus, le nombre de malades reste stable à Genève. Mais cette épidémie à laquelle nous sommes confrontés demeure des plus préoccupantes et sujette à de multiples questions. «Dois-je me méfier de mon chat?» «Faut-il cesser d’aller à la piscine?» Deux inquiétudes qui alimentent les discussions et auxquelles on peut répondre de façon rassurante. Le chlore nous protège dans les bassins et continuez à caresser Grosminet sans souci, à condition de bien vous laver les mains ensuite. Un conseil qui se répète à l’envi pour se protéger du virus.

Lire également «Des enfants renvoyés de la crèche et priés de passer un test de dépistage»

Rassurés? Pas vraiment, tant il reste d’incertitudes. Et d’incohérences perturbatrices. Pourquoi interdit-on les manifestations de plus de 5000 personnes en France, contre 1000 chez nous? Pourquoi continue-t-on à jouer au football chez nos voisins tricolores, alors que le championnat est interrompu en Suisse? Pour des raisons économiques, alors que des clubs de hockey s’inquiètent d’une agonie promise si on continue à jouer sans public dans nos patinoires?

Sans doute, le coronavirus aura de lourdes conséquences sur l’économie mondiale. Mais pas seulement. Il s’agit d’un périlleux équilibre à trouver. Nos autorités marchent sur des œufs pour continuer à faire fonctionner le pays tout en garantissant la sécurité publique.

Elle est bien bonne, sourient nombre de citoyens! Si on voulait vraiment préserver la santé des gens, on aurait commencé par stopper les transports publics, lieux de transmission par excellence.

La Suisse a pris des mesures médianes, à son image. Certains persisteront à penser qu’elles sont trop spectaculaires… et d’autres continueront à vouloir hospitaliser chaque voisin qui tousse.