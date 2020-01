Les abribus de Bernex font débat

Bernex, 14 janvier

Lors du Conseil municipal du 10 décembre 2019, il a été voté un crédit de 1'960'000 francs pour la réalisation de cinq abribus, comportant des panneaux photovoltaïques,sur le trajet de la prolongation de la ligne TCOB. Ce vote a donné lieu à de forts débats, et un référendum PLR a été lancé. Il faut rétablir la vérité. Rappelons que c’est du ressort des communes d’effectuer ce type d’aménagements urbains.

Certains pensent que c’est un luxe, voire un gadget que l’on ne peut pas se permettre d’acheter! Ils prétendent aussi que comme les panneaux sont garantis pour une durée de vie d’entre vingt et vingt-cinq ans, ils ne dureront pas le temps d’être rentabilisés (trente ans) et que l’on aurait mieux fait de mettre des abribus plus petits, moins coûteux, qui consommeraient de l’électricité au lieu d’en produire!

Or, des études menées à la centrale solaire de Mont-Soleil, dans le Jura bernois, montrent clairement que la durée de vie des panneaux photovoltaïques est «au moins deux fois supérieure aux estimations de l’époque». Un cas qui n’est pas isolé.

En effet, aujourd’hui, les professionnels du solaire estiment que des panneaux solaires installés correctement et entretenus régulièrement fournissent de l’électricité durant trente-cinq à quarante ans, voire plus.

Ainsi, avec le gain de la production électrique, les diverses subventions fédérales et cantonales ainsi que celles des SIG, ces investissements rapporteront une somme de 800'000 francs environ, ce qui ramène le coût initial investi au même niveau que celui que nous aurions engagé pour la réalisation d’abribus de 20 mètres (au lieu de 29 mètres) sans aucun apport énergétique.

De cette manière, nous fabriquons de l’énergie propre, nous donnons un signe innovant, exemplaire en matière d’énergie inépuisable et respectueuse de la nature et de l’environnement, tout en offrant un confort optimal aux usagers des transports publics!