Cologny, 15 mars

Je vous écris de ma caverne (pas celle de Platon, je laisse les philosophes en tirer les analogies avec la situation actuelle). Une caverne relativement confortable, chauffage central, petit balcon et vue sur la rade. À chaque situation de guerre, les peuples s’enterrent pour survivre (Vietnam, Malte, Syrie…), alors j’accepte mon confinement, même si le danger n’est pas aussi visible qu’une bombe.

J’ai mon stock de produits désinfectants, suffisamment de papier hygiénique pour contrer les diarrhées verbales des sceptiques (septiques?) en tout genre, mon stock de spaghettis montre un Migros data rassurant, toutes les horreurs du monde m’arrivent sans me déplacer, même sans 5G. Grâce à Skype je reste en contact avec mes petits-enfants, je vérifie d’être à un mètre minimum de mon boulanger, la marche à pieds a remplacé les TPG.

Comme je vais sur mes 75 ans, et que je ne sais pas jouer du cor des Alpes à mon balcon, j’envoie ce message de solidarité aux lecteurs de la «Tribune de Genève» qui se reconnaîtront dans ce court portrait. Tendre vers une «sobriété heureuse», disait Pierre Rabhi. La sobriété, on y est; heureuse… à voir!

On ne passe pas du jour au lendemain de l’abondance à la privation, du chacun pour soi à la solidarité. Sur le court terme, on se serre les coudes, on aide les plus touchés, on respecte les consignes, on suit nos autorités. Cette période de vaches maigres va-t-elle faire vaciller la sacro-sainte idée du profit maximum?

Une fois habitué à consommer moins, sera-t-on capable de conserver cette solidarité pour, cette fois, les prochaines générations?

Le climat pourra-t-il enfin mobiliser les peuples autant qu’un virus? La différence de température entre un bien portant et un malade est de 1°, entre 37°C et 38°C. Pour la Terre, on est à +2°C. Alors? Conclusion?

Richard Jaquemet