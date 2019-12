2020, aube d’une ère nouvelle

Il y a un an à Genève, on pressentait les bouleversements de l’année à venir. Pointaient à l’horizon le nez du Léman Express et deux vagues. La violette, avec la grève des femmes prévue le 14 juin; la verte - qui s’est faite tsunami - avec le dérèglement climatique en toile de fond. Aujourd’hui, on a plutôt le sentiment d’un prolongement, mais c’est une ère qui s’ouvre.

Versant écologie, le mouvement profond inspiré par les scientifiques, relayé par les médias et exprimé dans la rue s’est traduit dans les urnes. Il promet de marquer de son sceau la prochaine législature. Il y a eu poussée des Verts, mais, plus important encore au pays du compromis, quasi toutes les formations politiques en ont tiré des enseignements. Même les partisans d’une croissance vive ne peuvent plus négliger les effets de celle-ci sur l’environnement.

Chapitre femmes, la méthode forte a fonctionné avec, en prime, une avancée électorale sans précédent jusque dans la sacro-sainte chambre du Conseil des États. C’est un levier pour faire avancer l’idée d’égalité entre les sexes. À tel point que les jeunes activistes du climat ont repris l’idée d’une grève nationale, annoncée pour le 15 mai.

Et le train régional est sur les rails. Pour l’heure, il prête aux sobriquets. «Néant Express» côté Annemasse, «Slow Léman» direction Versoix. Mais le CEVA est sur les rails avec une offre assez séduisante pour transformer la manière de se mouvoir dans la région.

Il y a de quoi espérer de l’an neuf. Nous sommes aussi dans cet état d’esprit à la «Tribune de Genève» grâce à votre fidélité renouvelée. Il est temps de vous en remercier et de vous souhaiter une heureuse année.