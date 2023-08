Il reste deux mois avant les élections fédérales. À l’échelle d’une législature, c’est le sprint final. Vous avez l’impression que la campagne n’a pas débuté? Difficile de vous donner tort.

À part l’UDC qui a fait le buzz avec son clip et les directions du PLR et du PS qui ont tenté de combler le creux estival en s’affichant sur l’asile et le pouvoir d’achat, c’est morne plaine. Si les écoliers ont repris le chemin de l’école, les partis n’ont pas encore retrouvé celui de la politique.

La situation n’est pas nouvelle. À Berne, tout le monde s’excite autour des élections fédérales – à juste titre, puisqu’il y va de la composition du parlement pour quatre années – mais le débat d’idées a souvent du mal à émerger. Et ce n’est pas étonnant.

«Qui connaît par exemple la position du PS sur la neutralité? Celle de l’UDC sur la santé, du Centre ou du PLR sur l’Europe ou des Vert’libéraux sur l’asile?»

Dans ce scrutin – qui n’est que l’addition de 26 élections cantonales avec autant de spécificités locales –, les partis n’ont aucun intérêt à s’aventurer sur les thèmes qui ne font pas partie de leur ADN ou sur lesquels ils sont divisés. Qui connaît par exemple la position du PS sur la neutralité? Celle de l’UDC sur la santé, du Centre ou du PLR sur l’Europe ou des Vert’libéraux sur l’asile?

Si ces dossiers sont cruciaux, ces non-dits n’empêchent en rien l’électeur de faire son choix. Ce dernier se prononce rarement en fonction d’une liste exhaustive de propositions politiques, mais choisit le parti – ou le candidat – qu’il estime le plus compétent sur sa préoccupation première. Ainsi, en 2019, la crise climatique a fait exploser le score des forces écologiques.

Mais ce n’est pas un blanc-seing pour autant. Entre la vague verte et l’échec mortifiant de la loi CO 2 , il y a moins de deux ans. Au pays de la démocratie directe, les votations ont le pouvoir d’obliger les partis à sortir du bois. Et le retour de bâton peut faire mal.

Florent Quiquerez est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2015. Spécialisé en politique, il couvre avant tout l'actualité fédérale. Auparavant, il a travaillé comme correspondant parlementaire pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos

